Megaparking vrachtwagens bij haven Vlissingen pas in 2023 open

Wake voor menswaardi­ge opvang van vluchtelin­gen. ‘We zijn tenslotte allemaal mens’

15 maart MIDDELBURG - ,,Een appel op menswaardigheid. We zijn tenslotte allemaal mens.” Dat, zegt Jan Zwemer, is de reden dat hij maandag op zijn fietsje vanuit Nieuw- en Sint Joosland naar de Markt in Middelburg is gereden om aandacht te vragen voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. ,,Ik hoop dat mijn vuur overslaat naar andere mensen. Zeker in deze dagen, waarin we naar de stembus gaan.”