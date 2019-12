Meester Sjef is nu een Ridder in de Orde van Oranje Nassau

video Juwelier Piet Minderhoud weg uit Arnemuiden: ‘Twee verbouwin­gen, dat gaat niet’

13:48 WESTKAPELLE - Met pijn in het hart sluit Piet Minderhoud zijn juwelierszaak in Arnemuiden. Want de toekomst ligt in zijn zaak in Westkapelle. Niet dat het slecht gaat, maar beide winkels barsten uit hun jasje. En twee grote verbouwingen is hem te gortig.