Meeste misdrijven vorig jaar gepleegd in Vlissingen

In Vlissingen werden vorig jaar 2310 misdrijven geturfd. Dat zijn er 120 meer dan in Middelburg, dat in 2021 de ranglijst nog aanvoerde. In Goes waren het er 1710. Borsele staat met 520 misdrijven niet onderaan in Zeeland - dat is Noord-Beveland met 295 misdrijven - maar landelijk wel bij de 25 gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners