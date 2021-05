Meeste hardrijders op de Zeelandbrug

In de Westerscheldetunnel reden 3701 mensen te hard. De vorig jaar ingevoerde trajectcontrole op het traject tussen Sint Anna ter Muiden en de rotonde bij de Heilleweg leidde in de eerste vier maanden van dit jaar tot 2879 bekeuringen.

De twaalf flitspalen die verspreid over Zeeland staan, betrapten in totaal 14.079 hardrijders. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 18.764. De flitspaal op de N57 bij Serooskerke (Schouwen-Duiveland) had het begin dit jaar het drukst en legde 3818 hardrijders vast. De paal op de N253 bij Oostburg was goed voor 2362 bekeuringen. De twee flitspalen op de N59 bij Oosterland betrapten 2469 (in de richting van Bruinisse) en 2293 bestuurders.