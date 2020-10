Meerwaarde zelfstandige ondernemers verdient politieke waardering

Jubileum­jaar ijsbaan wordt bijzonder, maar om andere redenen

6 oktober MIDDELBURG - Het jubileumjaar van de schaatsbaan in Middelburg had extra bijzonder moeten worden. De ijsbaan kom er ondanks corona ook gewoon en er is ook weer van alles te doen. Maar plannen voor extra evenementen kunnen de ijskast in, zegt Patrick Gabrielse van Zeeland Houdt van Schaatsen. ,,We gaan stilzwijgend open en stilzwijgend weer dicht.”