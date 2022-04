Meerderheid Veerse raad wil wil niets weten van schrappen ambtsgebed

Respect

Ook opvallend, zowel voorstanders van het schrappen als tegenstanders hadden het allebei over respect. De voorstanders vinden dat twee minuten stilte, waarbij iedereen kan doen wat hij of zij goed dunkt, een respectvolle manier is om met elkaar om te gaan. En tegenstanders van het schrappen vinden dat er respect getoond moet worden richting de Veerse geloofsgemeenschap. Jaap Melse (SGP) liet duidelijk horen dat hij absoluut tegen schrappen is en dat hij het teleurstellend vond dat D66 met een dergelijke voorstel kwam. Vooral omdat momenteel geprobeerd wordt de bestuurscultuur te veranderen zodat de komende jaren er minder verdeeldheid is binnen de gemeenteraad. ,,Waarom alle tradities opheffen?” Paul Barendregt (VVD) zei dat dit niet het juiste moment is om te praten over schrappen.