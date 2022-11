Meerdere boetes uitgedeeld bij verkeerscontrole in Middelburg: ‘De lagers vlogen bijna uit de rollerbank’

Een van de scooters haalde zelfs een snelheid van 91 km/u. “Dat is zodanig hard dat de lagers bijna uit de bank sprongen”, laten de Walcherse agenten weten via Instagram. Voor de voertuigen die te hoge snelheden haalden, verstuurde de politie ook een WOK-melding naar het RDW. Dat betekent dat het voertuig niet meer gebruikt mag worden totdat hij opnieuw is gekeurd. Verder deelden de agenten boetes uit voor het rijden zonder geldig rijbewijs en het besturen van een elektrische step op de openbare weg.

De politie voert de controle naar eigen zeggen uit omdat de overlast door scooterrijders is toegenomen en om mensen in bescherming te nemen. ,,Wij als politie willen het liefst geen gesprekken voeren met ouders waarvan de kinderen in de kreukels in het ziekenhuis liggen. Zo’n controle is dus niet om te pesten, maar om de verkeersveiligheid te vergroten voor iedereen”.