‘Meer toeristen zullen leefbaarheid Vlissingen niet aantasten’

SGP-raads­lid Lilian Janse voelt zich nu vooral gewaar­deerd: ‘Die storm zwakt vanzelf weer af’

29 oktober ZIERIKZEE - ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” Met die slotwoorden van haar politieke eed opende Paula Schot (27) donderdagavond in Zierikzee een nieuw hoofdstuk in het boek van de SGP. Na 102 jaar heeft de Staatkundig Gereformeerde Partij haar eerste vrouwelijke wethouder. Het interne gemonkel over een vrouw op die post zal snel verstommen en overslaan in waardering, voorspelt de Vlissingse SGP-fractievoorzitter Lilian Janse.