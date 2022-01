Meer tijd om een terrasje te pakken: winterterras mag langer blijven en zomerterras mag eerder komen

Dat heeft wethouder Johan Aalberts van economische zaken zaterdag bekendgemaakt via zijn Facebookpagina. ,,Winterstad wordt Voorjaarstad. Iets langer overdekt of eerder naar zomerterras; it’s up to you", schrijft hij.

Tot 1 maart

,,Vlak nadat de overdekte terrassen van Middelburg Winterstad stonden, gingen we in lockdown. Om twee maanden later weer open te gaan. Deze ondernemers konden dus nauwelijks open zijn met de geplaatste overdekte terrassen. Omdat de winter nog niet voorbij is, heeft ons college besloten dat als u dat wenst, de geplaatste overkappingen tot 1 maart mogen blijven staan.” Eerder was besloten dat ze er tot 1 februari mochten staan.

En daar blijft het niet bij, kondigt Aalberts aan. ,,De gemeente is voornemens om aan de horeca de mogelijkheid te bieden om terrassen, waar mogelijk, al eerder te plaatsen (per 1 maart). Zodra hierover meer bekend is, informeren wij de horecaondernemers.”