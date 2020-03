‘Meer ruimte voor verjagen en bejagen brandgans’

Gedurende de winter strijken er nu zo'n 70.000 brandganzen neer op de Zeeuwse akkers. Binnen drie jaar zullen het er twee keer zo veel zijn. Nu al laten ze kaalgevreten akkers achter. De schade wordt vergoed, is in 2015 in het Ganzenakkoord afgesloten. Van 1 november tot 1 mei mogen de ganzen in een aantal gebieden worden verjaagd, maar niet afgeschoten. Preventieve maatregelen en afschot in de winter zetten geen zoden aan de dijk, zeggen de akkerbouwers.

Bij het Brandganzenoverleg zaten onder meer de provincie, Staatsbosbeheer, Zeeuws-Vlaamse wildbeheereenheden en natuurclubs als 't Duumpje en natuurlijk de Land- en Tuinbouworganisatie Zeeland (ZLTO). ,,Iedereen was het erover eens: er moet nu echt iets gebeuren", zegt afdelingsvoorzitter ZLTO Leo Dekker. ,,De schade is alleen in Zeeuws-Vlaanderen al 13.000 euro per jaar.” Over de oplossing was men het ook snel eens: weren en afmaken, of wel bejagen en verjagen. ,,Dat mag nu ook, maar je moet daarvoor een ontheffing aanvragen. Daarna heb je vijf dagen de tijd. Dat is te kort. Als het hard waait of regent kun je niks, dan moet je wachten op beter weer. Voor je het weet zijn die dagen voorbij. Wij willen dat de provincie toestemming geeft om die periode te verlengen. Ik verwacht ook dat die er komt, mits juridisch haalbaar.”