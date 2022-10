Meer maatwerk voor Vlissingse cliënten Wmo

Vanaf deze zomer is Vlissingen in zee gegaan met twee samenwerkingspartners die zorg bieden aan afnemers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent voor sommige cliënten dat ze nieuwe hulp- of zorgverleners over de vloer krijgen of een beroep moeten doen op andere begeleiders en vervoerders. Alle Wmo-cliënten kregen een brief over de nieuwe situatie, maar veel mensen begrepen niet of veranderingen voor hen golden en of ze voor hen iets betekenden, hoorde de Wmo-adviesraad de afgelopen maanden.