Meer dan 5 euro betalen voor een uurtje parkeren? Geen probleem, vinden deze toeristen in Domburg

Trekker­Trek Aagtekerke gaat niet door

10 juli AAGTEKERKE - Marjolein Maljaars (20) kan over een week weer op haar Fendt 920 laten zien dat ze een sleepwagen ver kan trekken. Voor de inwoonster van Aagtekerke wordt het de eerste keer in twee jaar tijd dat ze weer deel kan nemen aan een trekkertrek-wedstrijd. En nog wel in haar eigen dorp. Want de Stichting Trekkertrek Aagtekerke is erin geslaagd dit jaar weer een wedstrijd te houden op het terrein aan de Pekelingseweg.