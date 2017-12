Meer actie tegen loslopende honden op Veerse stranden

Argwaan over adders in plan voor Nollebospark

14 december VLISSINGEN - Kunnen we gaan nadenken hoe we willen dat het Nollebos er straks uitziet – dat is de vraag die het Vlissingse college donderdagavond beantwoord wilde hebben. De helft van de raad is echter bang voor een ‘ja’, want daar horen hotels en vakantiehuizen bij.