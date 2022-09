Medewerkers oogkliniek Ambon vliegen boordevol ideeën terug naar huis

Op uitnodiging van Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) reisde het gezelschap de afgelopen tien dagen af naar Rotterdam, Amsterdam, Uden en Amersfoort om stage te lopen bij oogklinieken en universitaire ziekenhuizen. Dit omdat het personeel van de kliniek in Ambon zich verder wil ontwikkelen en kijken naar hoe dingen anders kunnen of moeten. De groep heeft vijf jaar voor de reis gespaard en online een cursus Nederlands gevolgd. Vrijdagavond nam de groep tijdens een farewell party in cultureel centrum Mae Uku in Oost-Souburg afscheid van Vlissingen, waar Ambon een stedenband mee heeft.

De verschillen zijn groot, zo hebben de bezoekers uit Ambon gemerkt. Waar zij in de kliniek zo’n honderd mensen per dag zien, komen er in Nederlandse oogklinieken ongeveer twintig patiënten langs. Maar waar in Nederland de afspraken strak geregeld zijn, blijft het in Ambon een uitdaging om mensen ertoe te bewegen om op tijd te komen. Verder loopt de digitalisering in Ambon ver achter op die in Nederland vanwege de beperkte financiële middelen die de kliniek heeft. Maar dankzij het bezoek wordt nog eens gekeken naar wat wel betaalbaar is. Ook de korte briefing door de teamleider voorafgaand aan een afspraak wordt in Ambon voortaan in de praktijk gebracht.