Mede-oprichter Middelburgse reddingsbrigade overleden

video / reportage Mensen­hoofd in bushokje choqueerde Middelburg: ‘Dat beeld vergeet ik nooit meer’

5 juni Een siddering gaat door Middelburg na de vondst van een mensenhoofd in een bushokje aan het Molenwater. Ongeloof, verbijstering en angst houden de stad dagenlang in een houdgreep. Precies dertig jaar later kijken we met betrokkenen terug op deze gruweldaad die bij veel Middelburgers in het geheugen gegrift staat.