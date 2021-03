Maurits (16) speecht over racisme tijdens landelijke selectieronde voor Op weg naar het Lagerhuis: ‘Ik wil mensen aan het denken zetten’

21-jarige man die vrouw uit Middelburg heeft opgelicht is herkend via Opsporing Verzocht

26 maart Een 21-jarige man uit Rotterdam is herkend is op beelden die dinsdag te zien waren in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op die beelden is te zien hoe hij duizenden euro’s pint bij een geldautomaat in Rotterdam. Geld dat afhandig werd gemaakt van een vrouw uit Middelburg. De man is nog niet aangehouden, maar hij is bij de politie bekend en wordt later verhoord.