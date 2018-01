Mathilde (22) verkoopt bruidsjaponnen op de hooizolder in de polder

'Daisy' is Mathilde Lievense uit Serooskerke. ,,Mijn eigen naam is heel klassiek. Wat statig. Ik zocht een naam die de sfeer uitstraalt van de salon. Een beetje lief." De 22-jarige begon drie jaar geleden haar bruidssalon in de boerderij van haar ouders aan de smalle Binnendijk, tussen de winterse klei-akkers achter de A58 en Arnemuiden. Eerst in de voormalige paardenstal, bij de theesalon van haar moeder Cobi, 'Koosjes salon' die high tea's serveert. Daar kon ze maar beperkt jurken kwijt. ,,En ik moest de afspraken afstemmen op de agenda van mijn moeder."

Salon op de hooizolder

Nu is de salon naar boven verhuisd, naar de hooizolder. Waar tot voor kort inderdaad heel oud hooi lag. ,,Als isolatie voor de salon beneden. Vroeger was het hier donker en er hing een touw aan de balken. We speelden hier graag." Nu is het er licht, wit en ingericht met secretaires, sofa's en lichtarmaturen die Mathilde overal bijeen zocht. Haar vroegere salon werd het trappenhuis. Er staat al een tweede rek voor japonnen. Ze wil haar collectie uitbreiden, ook met lingerie ,,Ik zoek een beetje bijzondere jurken. Niet ingetogen, het mag juist uitbundig zijn. Mijn stijl is modern romantisch, een beetje zwierig, bohemien. En draagbaar. Je moet er op je trouwdag niet als een pop bijlopen. Iedereen loopt al in een A-lijn jurk met een kanten bovenlijfje."

Ze begon de salon na haar bruiloft op haar negentiende. ,,Ik zocht zelf een jurk en vond eigenlijk niets naar mijn zin. Ik merkte hoe weinig er in Zeeland te vinden is. Je hebt salons in Oost-Souburg, Goes, Kapelle, Zierikzee en daarna moet je de provincie uit. Je kunt wel drie jurken uit China laten komen, maar het risico dat het niet past en tegenvalt is heel groot."

Perfecte vooropleiding

Toevallig had ze voor haar ambitie onbewust de perfecte vooropleiding bij elkaar, via allerlei uitprobeersels. ,,Ik vond beroepskeuze maar moeilijk toen ik op mijn vijftiende de havo gedaan had. Ik heb een tijdje gewerkt voor een binnenhuisarchitect. Bij een fotostudio koos ik de kleding en deed ik styling. Dat deed ik ook voor een bruiloftslocatie. Ik zat een tijd op een kunstacademie in België maar dat heb ik niet afgemaakt. Het ging te erg kriebelen."

Een salon beginnen in de polder is een risico, beaamt ze. ,,Het voordeel is dat ik de kosten van een winkellocatie uitspaar. Ik moet het hebben van naamsbekendheid. De vriendinnen van de vriendinnen van de bruiden. Ze komen van België tot van de Veluwe."

Ondernemersbloed

Het ondernemersbloed zit in de familie. De boerderij lijkt wel een bedrijvenplein. Naast de salons van Mathilde en Cobi heeft vader Bram Bostelaar er Bouwbedrijf B&B en zus Suzanne haar biologische bloemkwekerij Floribus Flower Farm. Daar vallen vruchtbare combinaties mee te maken en dat doet de familie dan ook. Met workshops en als feestlocatie.