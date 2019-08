Marten van Gilst dreigde zijn donornier te verliezen door een virus; oplossing voor dat probleem lijkt nu nabij

ANALYSE Gemeente­raad móet regie grijpen in ruzie tussen Veere en jurist Van Leeuwen

21 augustus DOMBURG - De gemeenteraad van Veere moet zelf in actie komen en een bemiddelaar aanwijzen om het langslepende conflict tussen het dagelijks gemeentebestuur en juridisch adviseur Bram van Leeuwen op te lossen. Dat is de enige manier om beide partijen aan tafel te krijgen en te voorkomen dat ze elkaar alleen in de rechtszaal blijven treffen.