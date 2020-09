Marktkramer Bijl: ‘Weekmarkten in Veere hadden best door kunnen gaan’

video Klimtouwen redden katten van verdrin­kings­dood in Vlissingse wijk Lammeren­burg

8 september VLISSINGEN – Poes Wendy was nog maar drie maanden in huis bij Petra Rewijk, toen ze verdronk in het water achter het huis. En ze was niet de eerste: stalen damwanden in de Vlissingse wijk Lammerenburg beletten katten om aan wal te komen. Rewijk hing klimtouwen op om beestjes te redden.