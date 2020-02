Marinierskazerne geen alternatief voor Trekdijk, aldus wethouder Middelburg

Kleurige schilderij­en ondersteu­nen actiegroep Ons Nollebos

17 februari VLISSINGEN - De Nollebos-portretten van Wieteke Hendrikx zijn ‘kleurig en optimistisch’ en stralen daarmee uit dat het ‘een feest is om er te lopen en te kijken’. De komende maand is het Vlissingse wandelbos in zes gedaantes te zien in Brasserie BLVD.