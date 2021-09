Marine en politie oefenen terreurbestrijding in Vlissingse haven

Eens een Zeeuw ‘Ik heb zeezout in mijn bloed’

23 september Anoek van Beersum woont al ruim 20 jaar in Oostenrijk, om precies te zijn in Wenen. Ze had nooit gedacht te gaan trouwen, maar deze zomer gebeurde het dan toch. Op 21 augustus gaf ze in Zeeland het ja-woord aan haar grote Oostenrijkse liefde Michael.