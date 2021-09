Marien Dorleijn (Moss) met Opera Alaska in Veere: ‘Deze band is een blijvertje’

Duo langer vast voor smokkel van duizenden kilo’s cocaïne via haven Vlissingen

21 september ZWOLLE - Waarom mogen tien andere verdachten van cocaïnesmokkel hun proces in vrijheid afwachten en de 40-jarige A.B. uit Goes niet? Advocaat Martijn van der Want kon het vandaag voor de rechtbank in Zwolle maar moeilijk begrijpen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen.”