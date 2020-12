Marie Tak van Poortvliet krijgt acht werken van kunstenaar Chris van Schagen

‘Deze kunstwerken laten een aparte kant van hem zien’

Het Marie Tak van Poortvliet Museum had tot nu toe weinig werken van Van Schagen in het bezit. ,,We hadden alleen een tekening, een schets en wat kalligrafische werken. Het olieverfje is niet kenmerken voor Van Schagen: ze laten een aparte kant van hem zien. De andere werken hebben iets aparts en getuigen van een enorme fantasie. Hij wilde graag een beetje zweven. Dat vervreemdende aspect ontbrak nog in onze collectie. Daarom zijn deze nieuwe kunstwerken echt een verrijking voor het museum.”

Domburg was belangrijk voor kunstenaar Chris van Schagen (1891 – 1985), die dichter, beeldhouwer en schilder was. ,,Hij is geboren in Vlissingen, maar had in Domburg een zomerhuis met zijn gezin. In het dorp kende iedereen hem”, weet Van Vloten. Er is zelfs een straat naar hem vernoemd: de Boulevard van Schagen. ,,Hij werd enorm gewaardeerd. Als kunstenaar was hij heel veelzijdig. Hij stond open voor al het kleine.”