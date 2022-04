Marianne Vader nieuwe directeur-bestuurder CSW

Zij is de opvolger van Frans van der Knaap, die per 1 augustus met pensioen zal gaan. Vader is nu nog werkzaam als rector-bestuurder van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven. CSW Walcheren heeft drie vestigingen: Bestevaêr in Vlissingen en Toorop en Van de Perre in Middelburg. De CSW telt in totaal ongeveer 2200 leerlingen.