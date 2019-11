Marianne Thieme geeft lezing in Middelburg

100 jaar Van de Gruiter: van werkschoen­ve­ters tot vierkant getuigd schip

20 november VLISSINGEN - Zeilmakerij Van de Gruiter is een begrip in Vlissingen. Maar bij de honderdste verjaardag is het veel meer dan een zeilmakerij. Dat is vrijdag te zien bij de open dag aan de Edisonweg. Het bedrijf in haken en ogen, touwen en staalkabels, zeilen en jassen maakt zowel de zeilen voor de bootjes van de scouting als de reling en de tuidraden voor Amels superjachten. En levert veters voor de werkschoen maar ook de tuigage voor een vierkant getuigd schip.