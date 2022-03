Marian volgde haar hart en begon een bruidsboetiek in de garage

Hoe een liberaal en een ‘refo’ elkaar vonden in de Vlissingse politiek: ‘Onze vriend­schap is een Godsge­schenk’

Het is alles behalve logisch: een liberaal en een ‘refo’ die samen optrekken in de plaatselijke politiek. Maar in Vlissingen werkt het. Tussen Tamara Vork en Lilian Janse is zelfs een bijzondere vriendschap ontstaan.

4 maart