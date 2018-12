Maria die zoude naar Bethlehem gaan

De levende kerststal vormde het pronkstuk van de kerstroute die in de school was uitgezet. Leerlingen konden in iedere klas iets anders doen: luisteren naar het kerstverhaal, een kerstwens schrijven, een tentoonstelling of een dansje. Behalve Lieke dan, want die stond in de kerststal mee te zingen. In heel Zeeland vierden scholen vanavond het kerstfeest.