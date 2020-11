Manteling 25 jaar: bezuiniging op Wmo-zorg komt op de schouders van mantelzorgers

,,Er wordt flink bezuinigd in de drie Walcherse gemeenten. We moeten kijken hoe we dat opvangen", zegt directeur Mira Weber in het kantoor bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. ,,Als er minder indicaties worden gegeven voor wmo-zorg komen de gevolgen één op één op de schouders van de mantelzorgers terecht. Maar Vlissingen schrapt de mantelzorgwaardering. Die 75 euro die iemand aan zijn mantelzorger kan laten geven is wel degelijk belangrijk. Die is vorig jaar 1650 keer aangevraagd, waarvan 700 keer in Vlissingen. Het is een blijk van erkenning vanuit de gemeente dat mantelzorgers er zijn en dat ze de gemeenschap heel veel zorgkosten besparen. Als je mensen echt ziet houden ze het langer vol en vragen ze zelf minder zorg. Het is wel een makkelijke bezuiniging.”