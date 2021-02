Manifestatie tegen coronamaatregelen in Middelburg

REPORTAGE Dit zijn de engelen van de Little Free Pantry: ‘Je hoort zulke verdrieti­ge verhalen’

7:30 Shampoo, mandarijnen, soep of fruityoghurt. Een greep uit de inhoud van de Little Free Pantry’s. Iedereen die erg krap bij kas zit, kan er wat uit pakken. En iedereen kan wat doneren. ,,Maar liever geen oude beha’s en tuinkabouters.” Een kijkje achter de schermen. Wie zijn de engelen van de Zeeuwse Little Free Pantry’s?