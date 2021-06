Man verwondt huisgenoot met schroevendraaier

Eerste bidon uit watertap­punt is voor Diyoli: ‘Dit is een mooi moment’

17 juni MIDDELBURG - Als er één leerling is op De Stroming die weet hoe belangrijk het nieuwe watertappunt op het schoolplein is, dan is het Diyoli wel. ,,In Eritrea, waar ik vandaan kom, moeten mijn oom en tante elke dag zes kilometer lopen om een liter water te halen, en zes kilometer terug.” Aan Diyoli de eer de eerste bidon te vullen.