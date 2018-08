Man vast op verdenking van brandstichting in eigen caravan in Ritthem

Update Zwemmers voor de kust van Vlissingen opgelet: olie op het water

9:16 VLISSINGEN - Zwemmers op het Nollestrand en Badstrand in Vlissingen moeten extra oppassen. Een meter of 800 voor de kust drijft op de Westerschelde een kleine hoeveelheid olie op het water. Daarom is op de stranden de gele vlag gehesen.