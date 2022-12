Man van 47 lichtgewond bij steekincident in Vlissingen, 56-jarige man aangehouden

Het incident vond plaats om 10.30 uur, in een woonhuis in het noordelijke deel van de Nieuwstraat. Na de aanhouding heeft de politie het pand snel verlaten. De straat is verder niet onderzocht.

Het slachtoffer is lichtgewond geraakt. Hij is ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken en even later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader, die werd aangewezen door een getuige van het incident, is aangehouden. Hij zit nu in Torentijd, waar hij is verhoord door rechercheurs.