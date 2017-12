Man uit Vlissingen valt onderbuurman aan met hamer

Amnesty Schrijfmarathon op Walcheren

9 december MIDDELBURG - Amnesty International houdt vandaag de jaarlijkse schrijfmarathon. Boekhandel ’t Spui in Vlissingen, de Drvkkery in Middelburg en ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg doen mee aan de actie. ,,We willen mensen bewust maken van de verschillen in de wereld”, vertelt een vrijwilligster van de mensenrechtenorganisatie.