Man uit Oost-Souburg (50 overleden aan gevolgen van ongeval Vlissingen

Verkoop appartemen­ten woontorens op Vlissings Timmer­plein begint na zomer

14:57 VLISSINGEN - De verkoop van 61 appartementen in de eerste twee woontorens op het toekomstige Timmerplein in Vlissingen begint na de zomer. De eerste palen voor beide torens (B Lofts en C Dock) moeten rond Pasen volgend jaar de grond in.