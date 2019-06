Man uit Den Bosch mishandelt partner op kade in Vlissingen: vrouw naar ziekenhuis

Vlissingen verbreekt record samen mossels eten

14 juni VLISSINGEN - Het is Vlissingen vanavond gelukt het wereldrecord samen mossels eten te breken. Aan de lange tafels op Boulevard Evertsen schoven tijdens Zeeland Beach Classics 575 mensen aan. Zo werd het record van Bruinisse van 540 eters gebroken. De deelnemers kunnen aan hun familieleden, vrienden en kennissen vertellen dat zij een heus wereldrecord in handen hebben. Als het aan de organisatie ligt overigens niet al te lang, want volgend jaar wil Vlissingen het eigen record alweer breken.