Man steelt in Zeeman een collectepot voor ernstig zieke jongen (12) uit Oost-Souburg

Plan voor grote ondergrond­se parkeerga­ra­ge in Domburg

15:26 DOMBURG - Onder het parkeerterrein bij het Badhotel in Domburg komt mogelijk een ondergrondse parkeergarage voor 290 auto’s. De eigenaar van het hotel en de gemeente Veere zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is daar zo’n garage te bouwen. Het gaat om een garage van drie verdiepingen met een entree vanaf de Domburgseweg, aldus wethouder Chris Maas (PvdA/GL).