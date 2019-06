Man slaat verkeersregelaar knock-out, omdat hij door afgesloten straat voor optreden Danny Vera wil

Nieuwe Kerkgemeen­te Middelburg komt voor het eerst na fusie samen in Nieuwe Kerk

17:01 MIDDELBURG - Pinksteren is voor de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg een dag met twee gezichten. Na het afscheid van vier kerken wordt zondag een nieuw begin gevierd. De leden komen voor het eerst allemaal samen in de Nieuwe Kerk.