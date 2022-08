Man rijdt voor zoveelste keer zonder rijbewijs

Echtpaar vecht verbod hoge schutting aan, niemand van gemeente Vlissingen aanwezig bij rechtszaak

MIDDELBURG - Een schutting die al sinds 2005 rondom een tuin van een Vlissingse woning staat, moet die weg? De gemeente vindt van wel, maar het echtpaar Tomasowa hoopt dat hun schutting gewoon mag blijven staan, zo zeiden ze tegen bestuursrechter Hertsig. Volgens de gemeente is de schutting te hoog en staat hij rondom de voortuin van het echtpaar. En dat is in strijd met de regels die gelden voor de wijk Bossenburgh.

