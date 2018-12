Man overleden na val in ijskoud water Kanaal door Walcheren

De drenkeling werd door ambulancemedewerkers en agenten uit het ijskoude Kanaal door Walcheren gehaald en op het Jaagpad verder onderzocht. Hulp mocht echter niet meer baten, want de man overleed enige tijd later.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie stelt ter plaatse een onderzoek in naar de toedracht van het incident. ,,Wij zijn op zoek naar getuigen, in het bijzonder naar een jongen van rond de 12 jaar die rond 17.00-17.15 uur aan de waterkant zou hebben gestaan, terwijl het slachtoffer in het water lag.’’