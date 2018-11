Man opgepakt na heling fiets in Vlissingen

Een man belde zaterdag de politie om te laten weten dat hij zijn fiets, die gestolen was in Goes, op internet te koop zag staan. Zijn vraag; of de politie mee wilden om de fiets terug te halen. De man sprak af met de verkoper. De politie hield deze plaats in de gaten. Nadat de koper een rondje had gefietst seinde hij naar de agent dat het inderdaad zijn gestolen fiets was.