Man opgelicht met rijbewijsaanvraag via nepsite van gemeente Vlissingen

Tank op de dijk van Westkapel­le staat weg te roesten

11 augustus WESTKAPELLE - De tank van Westkapelle roest weg omdat hij al jaren niet wordt onderhouden. De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle wijst met een beschuldigende vinger naar de gemeente. ,,Ze blijft in gebreke.” Daardoor is de stichting bang dat het niet lang meer duurt voor die tank te gevaarlijk is om te laten staan. Dat zou volgens secretaris Jan Kaland van de stichting een groot verlies betekenen. ,,Die tank maakt onlosmakelijk deel uit van het oorlogsmonument van Westkapelle. Is van zeer groot historisch belang en ook een toeristische trekpleister.”