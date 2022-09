Man onder invloed veroorzaakt meerdere ongelukken in Grijpskerke

Aantal schoenma­kers daalt, maar Middelbur­ger Ruud blijft bij zijn leest: ‘Velen weten niet wat we kunnen’

MIDDELBURG - Toen hij zich in 1989 vestigde als schoenmaker was Ruud de Bree in Middelburg één van de zeven. Dat er nu nog maar twee over zijn, past in de landelijke trend. ,,Veel mensen weten niet wat schoenmakers allemaal kunnen.’’

26 augustus