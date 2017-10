Man mishandeld in voetgangerstunnel Middelburg na poging tot beroving

De hoofdwond van de man is behandeld door ambulancepersoneel. Daarna is hij door zijn zoon opgevangen en naar huis gebracht. Het slachtoffer deed woensdag aangifte op het politiebureau.

De politie heeft enkele voorbijgangers gesproken, maar is op zoek naar mensen die de verdachten hebben zien lopen. Het slachtoffer kon geen duidelijk signalement geven van zijn belagers. Wel is bekend dat het om twee mannen van zo'n 25 tot 30 jaar gaat, de vrouw moet een jaar of 25 zijn. Wie informatie heeft, kan dat delen via 0900 8844 of anoniem via 0800-7000.