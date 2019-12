Man lichtgewond bij steekpartij in Vlissingen

Het incident gebeurde rond tien voor elf. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Het slachtoffer vluchtte een woning in de Schaepmanstraat in. Daar is de wond door ambulancepersoneel onderzocht. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De dader is gevlucht. Het slachtoffer doet geen aangifte, aldus de politie.