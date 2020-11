Man gewond bij ruzie op straat in Vlissingen

Politiek wil jonge messentrek­kers aanpakken: ‘Denk na over messenver­bod in Middelburg’

31 oktober MIDDELBURG - Een verbod op het bij je hebben van messen. Een verzoek aan winkeliers om geen messen te verkopen aan minderjarigen. Zover is het nog niet in Middelburg, maar CDA en VVD willen dat de gemeente er wel over nadenkt nu het aantal steekpartijen met minderjarige jongeren toeneemt.