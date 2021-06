Man en vrouw aangehouden voor mishandelen en bestelen Vlissinger in tunneltje

Een man uit Vlissingen meldde dat hij rond 03.00 uur was mishandeld in het tunneltje aan het Bossenburghpad in Vlissingen. Hij was met een vriend toen een man en een vrouw langsliepen. Het slachtoffer werd getrapt en zijn telefoon werd afgepakt. Hij raakte niet gewond. Hij deed aangifte van mishandeling en diefstal. De man was bekend met de verdachten en vertelde dat er al langer een conflict liep tussen hen.