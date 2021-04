Man en vrouw aangehouden na poging tot inbraak in Aardenburg

Middelburg sluit zich aan bij oproep voor erkenning Moluks leed: ‘Beloftes niet nagekomen en opvang had beter gekund’

13 april MIDDELBURG - Molukkers in Middelburg moesten er langer op wachten dan die in pakweg honderd andere gemeenten. Maar ook voor hen is het nu duidelijk: ook Middelburg vindt het hoog tijd dat de regering erkent dat de Molukkers leed is aangedaan. ,,De Molukkers die hier wonen, zijn Middelburgers. Wij komen op voor onze eigen inwoners.”