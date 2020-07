Man die onder invloed vader en zoon aanreed moet straf helemaal uitzitten

Na negen jaar zwerven is poes Bloem terug thuis

14:09 NIEUWLAND - Na negen jaar is Bloem is weer veilig bij de familie Confurius. In mei 2011 verdween de toen vierjarige poes en deze week kreeg Veronique Confurius een telefoontje van medewerkers van de dierenambulance dat ze was gevonden. Vanochtend kon ze Bloem weer ophalen en meenemen naar haar nieuwe woning.