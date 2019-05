Man bijt agent in been in Vlissingen

De aanleiding voor de vechtpartij is mogelijk een beledigende opmerking die de Middelburger maakte tegen de Terneuzenaar. Er kwam een opmerking terug en daarna gingen de twee met elkaar op de vuist. De Terneuzenaar ging toen hij was aangehouden netjes mee met de politie. De Middelburger reageerde agressief, probeerde een wapenstok van een agent te pakken en heeft een van de agenten in zijn been gebeten terwijl de verdachte al in de arrestantenbus zat. De politieman is niet gewond geraakt.