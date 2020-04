Man aangehouden voor afsteken vuurwerk in Oost-Souburg

Agenten hoorden een harde knal toen ze over de Bermweg in Oost-Souburg reden rond 17.10 uur. Het vuurwerk was afgestoken in de Stuart Makkersstraat. Na een korte achtervolging kon de verdachte worden aangehouden op de Padweg. Tijdens de vluchtpoging gooide de man nog vuurwerk weg, maar ook dit is later in beslag genomen door de politie.